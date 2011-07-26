Валуев указал Кличко на единственного достойного соперника

Российский боксер-тяжеловес Николай Валуев заявил, что единственным человеком, который может победить братьев Кличко, в настоящее время является Александр Поветкин. По словам Валуева, Поветкин может соперничать с украинскими братьями и имеет шанс на победу, сообщает интернет-издание BoxingScene.com.

Валуев добавил, что для того, чтобы победить Владимира Кличко, Поветкин должен заставить соперника много двигаться по рингу и атаковать его "под разными углами". Валуев считает, что только так можно преодолеть защиту украинца, приблизиться к нему и нанести удар.

Что нужно делать, чтобы победить Виталия, российский боксер не уточнил, замечает Лента.ру. В целом Валуев считает, что Поветкину надо прогрессировать в некоторых компонентах.