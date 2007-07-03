Ющенко: готовится к футбольному чемпионату начнём сразу после выборов

План мероприятий по организации и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу должен быть доработан до октября текущего года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, это сегодня подчеркнул Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, закрывая заседание Координационного совета по подготовке футбольного мероприятия.

«Я хотел бы, чтобы мы увидели документ через три месяца. Мы с вами собираемся в октябре после выборов», – сказал глава государства, обращаясь к членам Координационного совета, отметив, что в плане должен быть четко выписана система мероприятий, а также указаны их исполнители.

Обращаясь к мэрам городов-участников проведения чемпионата, В.ЮЩЕНКО сказал, что для него очень важно, чтобы городское руководство нашло общий язык с оргкомитетом в вопросе, «который является вашей миссией на ближайшие несколько лет в контексте финала чемпионата Европы».

Также Президент считает необходимым, чтобы следующее заседание Координационного совета проходило с учетом планов подготовки от каждого города, где будут проходить матчи. «У каждого мэра должен быть такой план, и вокруг этого плана мы делаем такой календарный план, в рамках которого Координационный совет будет проводить свои заседания», – призвал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, Президент подчеркнул необходимость на протяжении трех месяцев подготовить все необходимые законодательные инициативы, в которых нуждается Украина в связи с проведением Евро-2012. «В октябре я готов их внести в парламент в рамках решения Координационного совета», – сказал глава государства.

Отдельно В.ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость решения киевской властью проблемы, связанной со строительством торгово-развлекательного комплекса возле Национального стадиона «Олимпийский» к следующему заседанию Координационного совета по подготовке футбольного чемпионата.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель председателя Оргкомитета по подготовке и проведению Евро-2012 Дмитрий ТАБАЧНИК сообщил, что на сегодня «разработано и практически завершено» согласование концепции Государственной целевой программы «обеспечения подготовки и проведения в Польше и Украине финального турнира чемпионата Европы УЕФА-2010/12».