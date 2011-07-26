Украина выиграла бронзу на Чемпионате мира по шахматам

Сборная команда Украины стала третьей на командном Чемпионате мира по шахматам среди мужчин, который завершился 26 июля в Китае.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, председатель Государственной службы молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН поздравил призеров, отметив, что украинцы остаются в когорте мировых шахматных лидеров, и пожелал новых спортивных успехов.

В финальном турнире за победу боролись лучшие команды мира – чемпионы континентов и призеры Всемирной олимпиады 2010 года.

Сборная команда Украины в составе Василия ИВАНЧУКА (Львов), Александра МОИСЕЕНКО (Харьков), Захара ЕФИМЕНКО (Мукачево), Павла ЕЛЬЯНОВА (Харьков), Александра АРЕЩЕНКО (Луганск) и тренеров Александра СУЛИПЫ (Львов) и Леонида ТИМОШЕНКО (Киев) постоянно находилась среди лидеров, и финишировала третьей.

Чемпионами стали шахматисты Армении, второе место - у спортсменов Китая.