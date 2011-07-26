На кого ставят букмекеры в матче Динамо - Рубин

Киевское "Динамо" является фаворитом противостояния с казанским "Рубином" согласно котировкам букмекерских контор. Об этом сообщает ТСН.

На проход "Динамо" в следующий раунд Лиги чемпионов принимаются ставки с коэффициентом 1,5. На проход "Рубина" принимаются ставки с коэффициентом 2,4.

Что касается первого матча, который сегодня состоится в Киеве, то на "Динамо" принимаются ставки с коэффициентом 1,6. Ничья оценивается коэффициентом 3,5. А каждый, кто поставит на "Рубин", может обогатиться в 5,75 раза.

Букмекеры считают, что "Динамо" удастся забить больше одного мяча. По крайней мере, на такой вариант принимаются ставки с коэффициентом 1,85. Шансы "Рубина" забить хотя бы один мяч оцениваются коэффициентом 3,1.

На телеканале 2+2 состоится прямая трансляция матча "Динамо" - "Рубин". Начало - в 21.00.