УЕФА запустил платформу по перепродаже билетов на Евро-2012

УЕФА запустил официальную платформу по перепродаже билетов на матчи финального турнира ЕВРО-2012. Лица, которые не будут иметь возможности использовать билеты, право на приобретение которых они выиграли в лотерее, могут перепродать их по их номинальной стоимости, информирует официальный сайт УЕФА.

Прием заявок на приобретение билетов на матчи ЕВРО-2012 на UEFA.com длился с 1 по 31 марта. За этот период болельщики из 206 стран мира подали 12 149 425 запросов. Распределение билетов происходило с помощью лотереи, однако лица, которым не улыбнулась удача, теперь смогут приобрести билеты у тех, кто не сможет ими воспользоваться. Продажа будет происходить в порядке очереди.

Это единственное уполномоченное место продажи билетов ЕВРО-2012. Болельщикам лучше не покупать билеты в других местах, ведь они там могут не иметься в наличии, как это бывает обычно, или же они будут считаться УЕФА недействительными из-за нарушения правил реализации. Платформу для перепродажи билетов запрещено использовать для обмена пропусками на матчи между фанами.

Покупатель и продавец не будут контактировать напрямую. УЕФА будет выступать посредником через платформу, которая будет работать до 1 марта 2012 года.