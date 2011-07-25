Тысячу билетов на водную «Формулу-1» продадут на аукционе

Тысяча билетов на Гран-при Украины Чемпионата мира по гонкам на моторных лодках в классе «Формула-1», который пройдет 29-30 июля в Вышгороде Киевской области, будет продана на благотворительном аукционе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

«Хочу отметить, что это («Формула-1» на воде – УНИАН) социальный проект. Билеты на чемпионат мира продаваться не будут. Сначала мы думали какое-то количество продать, но, учитывая то, что был большой ажиотаж, мы решили эти билеты распространить среди городов и районов Киевской области и Киева», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что деньги, полученные от аукциона по продаже билетов на чемпионат, будут направлены на содержание и реконструкцию детских домов и интернатов.

В то же время, по словам губернатора, эти тысяча билетов не является VIP-билетами, и их сможет купить каждый желающий. Стартовая цена одного билета - 250 грн.