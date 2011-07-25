Суркис: Рубин стал слабее, но и мы не стали сильнее

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал будущий поединок его команды в 3-ом раунде Лиги чемпионов против казанского "Рубина".

"Ни мы, ни "Рубин" не заслуживали такого жребия на этом этапе Лиги чемпионов. Но, говорят, хороший тот соперник, которого проходишь. Нужно, чтобы "Рубин" стал хорошим", - сказал Игорь Михайлович.

По мнению Суркиса, "Рубин" за последние два года стал слабее, однако и "Динамо" не стало сильнее. Тем более, что босс киевлян сделал выводы из прошлогоднего выступления своей команды в еврокубках и на фарт не рассчитывает.

"Казанцы, возможно, стали слабее за время, минувшее после наших последних матчей с ними в 2009-ом. Но и "Динамо" сильнее не стало. Я смогу сказать, что мы стали более сильными, когда мы что-то выиграем. Пройдя в Лиге Европы "Манчестер Сити", думали, что "Брага" сама отдаст нам путевку в финал. Но не тут то было", - резюмировал Суркис.

Напомним, "Динамо" стартует в Лиге чемпионов домашним поединком против казанского "Рубина" во вторник, 26 июля. Начало матча - в 21:00.

ТСН