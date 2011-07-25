Луческу хочет, чтобы женщин не допускали судить матчи, потому что они сентиментальные

Как минимум два гола в матче "Динамо" - "Оболонь" (4:0) были забиты из офсайда.

Такое мнение выразил главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу.

"Тяжело возвращаться к той проблеме, которая пока еще, к сожалению, не решена. Первые два гола - даже не обсуждаются, они были забиты из положения "вне игры".

Проблема в том, что если идет помощь одной команде, то это не способствует росту других команд. Я сейчас говорю не только о "Шахтере", а, наверно, еще и о "Карпатах", "Металлисте", "Днепре".

Очень грустно, что ошибки допускают лайнсмены- в этой игре это была женщина. Я бы все же не ставил женщин, потому что они слишком сентиментальны, а из-за этого, возможно, начинают помогать кому-то. Иначе двухметровый офсайд объяснить сложно. Выходит, что два игрока находятся "вне игры". Для меня это не очень-то понятно. Не знаю, как комиссия будет решать".

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