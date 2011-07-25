«Динамо» подало заявку на Лигу чемпионов
08:18, 25 июля 2011Спорт
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Среди нападающих - Идейе
Киевское "Динамо" оформило заявку на Лигу чемпионов.
Об этом информирует Чемпион.
Состав киевлян выглядит следующим образом:
вратари: Шовковский, Богуш, Коваль, Кичак
защитники: Данило Силва, Бетао, Попов, Диакате, Михалик, Эль-Каддури, Хачериди, Л. Алмейда
полузащитники: Вукоевич, Алиев, Бертольо, Гусев, Еременко, Аруна, Нинкович, Юссуф
нападающие: Шевченко, Ярмоленко, Милевский, Идейе, Кравец.
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