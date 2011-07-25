«Динамо» подало заявку на Лигу чемпионов

Среди нападающих - Идейе

Киевское "Динамо" оформило заявку на Лигу чемпионов. Об этом информирует Чемпион. Состав киевлян выглядит следующим образом: вратари: Шовковский, Богуш, Коваль, Кичак защитники: Данило Силва, Бетао, Попов, Диакате, Михалик, Эль-Каддури, Хачериди, Л. Алмейда полузащитники: Вукоевич, Алиев, Бертольо, Гусев, Еременко, Аруна, Нинкович, Юссуф нападающие: Шевченко, Ярмоленко, Милевский, Идейе, Кравец.

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