«Динамо» подало заявку на Лигу чемпионов

08:18, 25 июля 2011
Спорт
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Среди нападающих - Идейе

Киевское "Динамо" оформило заявку на Лигу чемпионов.

Об этом информирует Чемпион.

Состав киевлян выглядит следующим образом:

вратари: Шовковский, Богуш, Коваль, Кичак

защитники: Данило Силва, Бетао, Попов, Диакате, Михалик, Эль-Каддури, Хачериди, Л. Алмейда

полузащитники: Вукоевич, Алиев, Бертольо, Гусев, Еременко, Аруна, Нинкович, Юссуф

нападающие: Шевченко, Ярмоленко, Милевский, Идейе, Кравец.

 

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