Результаты 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

20:51, 24 июля 2011
Спорт
2685

Шахтер не теряет очки

Сегодняшними матчами завершился 3-й тур Чемпионата Украины по футболу

Шахтер - Карпаты 2:1 (Виллиан 50, Тейшейра 73 - Авелар 38)

Днепр - Волынь 1:2 (Матеус 89 - Майкон 84, 93)

Ворскла - Металлург 4:2 (Сачко 33, Кривошеенко 58, Безус 79, Янузи 90+6 пен. - Димитров 32, Чечер 75).

Напомним, что ранее сыграли

Заря - Александрия 2:0 (Белый 68, Силюк 72)

Динамо - Оболонь 4:0 (Идейе 68, 85, Хачериди 77, Гусев 90+1)

Ильичевец - Кривбасс 1:3 (Петров 31 авт. – Федорчук 13, Самодин 76, Валеев 88).

Таврия - Металлист 0:0

Черноморец - Арсенал 0:3 (Ковпак 6, Шершун 14, Ковальчук 24 авт.)

***

Игры 4-го тура назначены на

29 июля

Оболонь (0) - Заря (3)

Волынь (4) - Металлист (5)

30 июля

Александрия (3) - Таврия (5)

Днепр (4) - Ильичевец (3)

Металлург (3) - Динамо (7)

31 июля

Кривбасс (6) - Черноморец (1)

Карпаты (1) - Ворскла (6)

Арсенал (5) - Шахтер (9)

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter