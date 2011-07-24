Результаты 3-го тура Чемпионата Украины по футболу
Шахтер не теряет очки
Сегодняшними матчами завершился 3-й тур Чемпионата Украины по футболу
Шахтер - Карпаты 2:1 (Виллиан 50, Тейшейра 73 - Авелар 38)
Днепр - Волынь 1:2 (Матеус 89 - Майкон 84, 93)
Ворскла - Металлург 4:2 (Сачко 33, Кривошеенко 58, Безус 79, Янузи 90+6 пен. - Димитров 32, Чечер 75).
Напомним, что ранее сыграли
Заря - Александрия 2:0 (Белый 68, Силюк 72)
Динамо - Оболонь 4:0 (Идейе 68, 85, Хачериди 77, Гусев 90+1)
Ильичевец - Кривбасс 1:3 (Петров 31 авт. – Федорчук 13, Самодин 76, Валеев 88).
Таврия - Металлист 0:0
Черноморец - Арсенал 0:3 (Ковпак 6, Шершун 14, Ковальчук 24 авт.)
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Игры 4-го тура назначены на
29 июля
Оболонь (0) - Заря (3)
Волынь (4) - Металлист (5)
30 июля
Александрия (3) - Таврия (5)
Днепр (4) - Ильичевец (3)
Металлург (3) - Динамо (7)
31 июля
Кривбасс (6) - Черноморец (1)
Карпаты (1) - Ворскла (6)
Арсенал (5) - Шахтер (9)