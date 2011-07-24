Результаты 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер не теряет очки

Сегодняшними матчами завершился 3-й тур Чемпионата Украины по футболу Шахтер - Карпаты 2:1 (Виллиан 50, Тейшейра 73 - Авелар 38) Днепр - Волынь 1:2 (Матеус 89 - Майкон 84, 93) Ворскла - Металлург 4:2 (Сачко 33, Кривошеенко 58, Безус 79, Янузи 90+6 пен. - Димитров 32, Чечер 75). Напомним, что ранее сыграли Заря - Александрия 2:0 (Белый 68, Силюк 72) Динамо - Оболонь 4:0 (Идейе 68, 85, Хачериди 77, Гусев 90+1) Ильичевец - Кривбасс 1:3 (Петров 31 авт. – Федорчук 13, Самодин 76, Валеев 88). Таврия - Металлист 0:0 Черноморец - Арсенал 0:3 (Ковпак 6, Шершун 14, Ковальчук 24 авт.) *** Игры 4-го тура назначены на 29 июля Оболонь (0) - Заря (3) Волынь (4) - Металлист (5) 30 июля Александрия (3) - Таврия (5) Днепр (4) - Ильичевец (3) Металлург (3) - Динамо (7) 31 июля Кривбасс (6) - Черноморец (1) Карпаты (1) - Ворскла (6) Арсенал (5) - Шахтер (9)

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