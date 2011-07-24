Ворскла вышла на третье место

Завершился матч 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

Ворскла - Металлург 4:2 (Сачко 33, Кривошеенко 58, Безус 79, Янузи 90+6 пен. - Димитров 32, Чечер 75).

С 6 очками Ворскла пока на третьем месте.

В эти минуты начинается матч Шахтер - Карпаты. А в последнем матче тура имеющий 4 очка Днепр постарается обойти полтавчан и догнать Динамо, выиграв на своем поле у Волыни.