Ворскла вышла на третье место
18:57, 24 июля 2011Спорт
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Но сзади еще Днепр
Завершился матч 3-го тура Чемпионата Украины по футболу
Ворскла - Металлург 4:2 (Сачко 33, Кривошеенко 58, Безус 79, Янузи 90+6 пен. - Димитров 32, Чечер 75).
С 6 очками Ворскла пока на третьем месте.
В эти минуты начинается матч Шахтер - Карпаты. А в последнем матче тура имеющий 4 очка Днепр постарается обойти полтавчан и догнать Динамо, выиграв на своем поле у Волыни.
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