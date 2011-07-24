Сборная Украины по футболу попала в третью корзину

30 июля будет определены соперники украинской сборной по футболу в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2014 года. В этот день в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится жеребьевка. Европейские страны разыграют 13 путевок на этот чемпионат.

Команды из 53 стран будут разделены на девять групп. Матчи в европейской зоне пройдут после финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине и Польше, с 7 сентября 2012 года по 15 октября 2013 года.

Участники будут разделены на восемь групп по шесть команд, а пять сборных, которые остались, образуют квинтет. Победители групп автоматически попадут в финальный турнир, а лучшие восемь команд, которые заняли вторые места, будут играть в стыковых матчах, которые пройдут 15 и 19 ноября 2013 года. Победители этих пар также примут участие в финальном турнире, который состоится в Бразилии в 2014 году.

Как сообщает Газета.ру, все команды распределены по шести корзинам в зависимости от рейтинга ФИФА по состоянию на июль 2011 года. Первые девять команд попадут в первую корзину, следующие девять – во вторую и так далее. В ходе жеребьевки в каждую группу попадет по одной команде из каждой корзины.

Сборная Олега БЛОХИНА, согласно последнему рейтингу, занимает 42-е место, а среди европейских сборных идет 26-й.

Первая корзина: Испания, Нидерланды, Германия, Англия, Италия, Португалия, Хорватия, Норвегия и Греция.

Вторая корзина: Франция, Черногория, Россия, Швеция, Дания, Словения, Турция, Сербия, Словакия.

Третья корзина: Швейцария, Израиль, Ирландия, Бельгия, Чехия, Босния и Герцеговина, Беларусь, Украина и Венгрия.

Четвертая корзина: Болгария, Румыния, Грузия, Литва, Албания, Шотландия, Северная Ирландия, Австрия, Польша.

Пятая корзина: Армения, Финляндия, Эстония, Кипр, Латвия, Молдова, Македония, Азербайджан, Фареры.

Шестая корзина: Уэльс, Лихтенштейн, Исландия, Казахстан, Люксембург, Мальта, Андорра, Сан-Марино.