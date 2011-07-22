Результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу
21:40, 22 июля 2011Спорт
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Динамо не пожалело Оболонь
Завершились сегодняшние матчи 3-го тура Чемпионата Украины по футболу
Заря - Александрия 2:0 (Белый 68, Силюк 72)
Динамо - Оболонь 4:0 (Идейе 68, 85, Хачериди 77, Гусев 90+1)
Завтра тур продолжат...
Ильичевец (4) - Кривбасс (3)
Таврия (4) - Металлист (4)
... и завершат в воскресенье
Черноморец (1) - Арсенал (2)
Ворскла (3) - Металлург (3)
Шахтер (6) - Карпаты (1)
Днепр (4) - Волынь (1)
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