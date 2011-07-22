Результаты матчей 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

21:40, 22 июля 2011
Спорт
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Динамо не пожалело Оболонь

Завершились сегодняшние матчи 3-го тура Чемпионата Украины по футболу

Заря - Александрия 2:0 (Белый 68, Силюк 72)

Динамо - Оболонь 4:0 (Идейе 68, 85, Хачериди 77, Гусев 90+1)

Завтра тур продолжат...

Ильичевец (4) - Кривбасс (3)

Таврия (4) - Металлист (4)

... и завершат в воскресенье

Черноморец (1) - Арсенал (2)

Ворскла (3) - Металлург (3)

Шахтер (6) - Карпаты (1)

Днепр (4) - Волынь (1)

 

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