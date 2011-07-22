Карпаты и Ворскла получили соперников в Лиге Европы

Первые матчи состоятся 28 июля

Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Лига Европы 2011/12 3 квалификационный раунд "Карпаты" (Украина) - "Сент-Патрикс" (Ирландия) "Ворскла" (Украина) - "Слайго Роверс" (Ирландия) "Атлетико" (Испания) - "Стремсгодсет" (Норвегия) "Янг Бойз" (Швейцария) - "Вестерло" (Бельгия) "Вентспилс" (Латвия) - "Црвена Звезда" (Сербия) "Алания" (Россия) - "Актобе" (Казахстан) АЭК (Ларнака, Кипр) - "Млада Болеслав" (Чехия) "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "Яблонец" (Чехия) "Олимпия" (Любляна, Словения) - "Аустрия" (Австрия) "Бурсаспор" (Турция) - "Гомель" (Беларусь) "Олесунд" (Норвегия) - "Эльфсборг" (Швеция) "Газиантепспор" (Турция) - "Легия" (Варшава, Польша) "Хапоель" (Тель-Авив, Израиль) - "Вадуц" (Лихтенштейн) "Металлург" (Рустави, Грузия) - "Ренн" (Франция) "Левски" (Болгария) - "Спартак" (Трнава, Словакия) "Мидтьюлланд" (Дания) - "Витория" (Гимарайнш, Португалия) "Динамо" (Бухарест, Румыния) - "Вартекс" (Хорватия) "Палермо" (Италия) - "Тюн" (Швейцария) "КР Рейкьявик" (Исландия) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия) "Омония" (Кипр) - "Дэн Хааг" (Нидерланды) "Зальцбург" (Австрия) - "Сеница" (Словакия) "Брюгге" (Бельгия) - "Карабах" (Азербайджан) "Дифферданж" (Люксембург) - "Олимпиакос" (Волу, Греция) "Майнц" (Германия) - "Газ-Метан" (Румыния) "Бней-Эгуда" (Израиль) - "Хельсинборг" (Швеция) "Сток Сити" (Англия) - "Хайдук" (Хорватия) "Анортосис" (Кипр) - "Работнички" (Македония) "Спарта" (Прага, Чехия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) "Пакш" (Венгрия) - "Хартс" (Шотландия) "Шленск" (Польша) - "Локомотив" (София, Болгария) "Насенал" (Португалия) - "Хеккен" (Швеция) "Рид" (Австрия) - "Брондбю" (Дания) "Волеренга" (Норвегия) - ПАОК (Греция) "Сплит" (Хорватия) - "Фулхем" (Англия) Первые матчи состоятся 28 июля, ответные матчи - 4 августа. Чемпион

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