Карпаты и Ворскла получили соперников в Лиге Европы

15:27, 22 июля 2011
Спорт
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Первые матчи состоятся 28 июля

Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы 2011/12

3 квалификационный раунд

"Карпаты" (Украина) - "Сент-Патрикс" (Ирландия)

"Ворскла" (Украина) -  "Слайго Роверс" (Ирландия)

"Атлетико" (Испания) - "Стремсгодсет" (Норвегия)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Вестерло" (Бельгия)

"Вентспилс" (Латвия) - "Црвена Звезда" (Сербия)

"Алания" (Россия) - "Актобе" (Казахстан)

АЭК (Ларнака, Кипр) - "Млада Болеслав" (Чехия)

"Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "Яблонец" (Чехия)

"Олимпия" (Любляна, Словения) - "Аустрия" (Австрия)

"Бурсаспор" (Турция) - "Гомель" (Беларусь)

"Олесунд" (Норвегия) - "Эльфсборг" (Швеция)

"Газиантепспор" (Турция) - "Легия" (Варшава, Польша)

"Хапоель" (Тель-Авив, Израиль) - "Вадуц" (Лихтенштейн)

"Металлург" (Рустави, Грузия) - "Ренн" (Франция)

"Левски" (Болгария) - "Спартак" (Трнава, Словакия)

"Мидтьюлланд" (Дания) - "Витория" (Гимарайнш, Португалия)

"Динамо" (Бухарест, Румыния) - "Вартекс" (Хорватия)

"Палермо" (Италия) - "Тюн" (Швейцария)

"КР Рейкьявик" (Исландия) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

"Омония" (Кипр) - "Дэн Хааг" (Нидерланды)

"Зальцбург" (Австрия) - "Сеница" (Словакия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Карабах" (Азербайджан)

"Дифферданж" (Люксембург) - "Олимпиакос" (Волу, Греция)

"Майнц" (Германия) - "Газ-Метан" (Румыния)

"Бней-Эгуда" (Израиль) - "Хельсинборг" (Швеция)

"Сток Сити" (Англия) - "Хайдук" (Хорватия)

"Анортосис" (Кипр) - "Работнички" (Македония)

"Спарта" (Прага, Чехия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)

"Пакш" (Венгрия) - "Хартс" (Шотландия)

"Шленск" (Польша) - "Локомотив" (София, Болгария)

"Насенал" (Португалия) - "Хеккен" (Швеция)

"Рид" (Австрия) - "Брондбю" (Дания)

"Волеренга" (Норвегия) - ПАОК (Греция)

"Сплит" (Хорватия) - "Фулхем" (Англия)

Первые матчи состоятся 28 июля, ответные матчи - 4 августа.

Чемпион

 

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