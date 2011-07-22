Карпаты и Ворскла получили соперников в Лиге Европы
Первые матчи состоятся 28 июля
Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Лига Европы 2011/12
3 квалификационный раунд
"Карпаты" (Украина) - "Сент-Патрикс" (Ирландия)
"Ворскла" (Украина) - "Слайго Роверс" (Ирландия)
"Атлетико" (Испания) - "Стремсгодсет" (Норвегия)
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Вестерло" (Бельгия)
"Вентспилс" (Латвия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
"Алания" (Россия) - "Актобе" (Казахстан)
АЭК (Ларнака, Кипр) - "Млада Болеслав" (Чехия)
"Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
"АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "Яблонец" (Чехия)
"Олимпия" (Любляна, Словения) - "Аустрия" (Австрия)
"Бурсаспор" (Турция) - "Гомель" (Беларусь)
"Олесунд" (Норвегия) - "Эльфсборг" (Швеция)
"Газиантепспор" (Турция) - "Легия" (Варшава, Польша)
"Хапоель" (Тель-Авив, Израиль) - "Вадуц" (Лихтенштейн)
"Металлург" (Рустави, Грузия) - "Ренн" (Франция)
"Левски" (Болгария) - "Спартак" (Трнава, Словакия)
"Мидтьюлланд" (Дания) - "Витория" (Гимарайнш, Португалия)
"Динамо" (Бухарест, Румыния) - "Вартекс" (Хорватия)
"Палермо" (Италия) - "Тюн" (Швейцария)
"КР Рейкьявик" (Исландия) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
"Омония" (Кипр) - "Дэн Хааг" (Нидерланды)
"Зальцбург" (Австрия) - "Сеница" (Словакия)
"Брюгге" (Бельгия) - "Карабах" (Азербайджан)
"Дифферданж" (Люксембург) - "Олимпиакос" (Волу, Греция)
"Майнц" (Германия) - "Газ-Метан" (Румыния)
"Бней-Эгуда" (Израиль) - "Хельсинборг" (Швеция)
"Сток Сити" (Англия) - "Хайдук" (Хорватия)
"Анортосис" (Кипр) - "Работнички" (Македония)
"Спарта" (Прага, Чехия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)
"Пакш" (Венгрия) - "Хартс" (Шотландия)
"Шленск" (Польша) - "Локомотив" (София, Болгария)
"Насенал" (Португалия) - "Хеккен" (Швеция)
"Рид" (Австрия) - "Брондбю" (Дания)
"Волеренга" (Норвегия) - ПАОК (Греция)
"Сплит" (Хорватия) - "Фулхем" (Англия)
Первые матчи состоятся 28 июля, ответные матчи - 4 августа.