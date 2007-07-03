Ющенко проведет заседание Координационного совета по подготовке и проведению Евро-2012

Сегодня под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщает пресс-служба главы государства, мероприятие начнется в 15.00 в Секретариате Президента Украины.

Главная цель – обсуждение состояния подготовки концепции Государственной целевой программы «Обеспечение подготовки и проведение в Польше и Украине финального турнира чемпионата Европы УЕФА-2010/12» и утверждение плана мероприятий на 2007-2012 годы по подготовке и проведению в Украине Евро–2012.