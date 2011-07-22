Турецкие фанаты заплевали украинских журналистов в Стамбуле (добавлено видео)

Фанаты "Фенербахче" сорвали товарищеский матч с "Шахтером". Судья окончательно остановил игру на 69-й минуте.

Как сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу "горняков", не обошлось без потерпевших. У журналиста донецкого телеканала "Юнион" ранена рука. Руководитель медицинской службы "Шахтера" Артур Глущенко на месте оказал ему первую помощь.

Отметим, что турецкие фанаты осуществили организованную атаку на ложу прессы сразу после начала матча. Этим самым они пытались продемонстрировать свое недовольство санкциями относительно руководства клуба.

Под обстрел монетами попали в том числе и работники украинских СМИ, которые присутствовали на матче. Когда денежный запас исчерпался, болельщики начали заплевывать журналистов и бросать в них разные предметы, которые попадались под руку! К тому же, турки закидывали монетами и заплевали фотографов.

Ввиду этого, служба безопасности стадиона вывела работников турецких и украинских СМИ со стадиона. Охрана их выводила, буквально прикрывая собой.

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