”Реал” покупает звезду ”Челси” (фото)
Испанский клуб уже договорился с отцом
|Арьен Роббен
Представители "Челси" на протяжении последних нескольких недель утверждают, что переговоры с Роббеном продолжаются и атакующий полузащитник сборной Голландии останется в Англии. Однако испанские СМИ (в частности, издание AS) утверждают, что вопрос о переходе Роббена уже решен, а в "Челси" его заменит хавбек "Лиона" Флоран Малуда.
Кроме того, новичком "Реала" может стать румынский защитник итальянской "Ромы" Кристиан Киву, однако на этого футболиста претендуют "Интер" и "Барселона". Мадридцы также по-прежнему проявляют интерес к атакующему полузащитнику "Милана" Кака и хавбеку "Арсенала" Франсеску Фабрегасу.
Главной новостью из "Реала" на этой неделе должно стать назначение новым наставником клуба немецкого специалиста Бернда Шустера.