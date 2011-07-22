Результаты второго раунда Лиги Европы

Завершился второй отборочный раунд Лиги Европы по футболу

Полтавская Ворскла во второй раз победила североирландский Гленторан - 3:0 (Янузи 33, 73, Курилов 36). Первый матч был выигран 2:0.

В третьем отборочном раунде - 28 июля дома и 4 августа на выезде - Ворскла сыграет с ирландским клубом Слайго Роверс.

Львовские Карпаты, "сеянные" в третьем раунде, отыграв домащний поединок, 4 августа тоже отправятся в Ирландию - их соперник клуб Сент-Патрикс.

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Результаты матчей второго отборочного раунда Лиги Европы

Ворскла - Гленторан - 3:0 (Янузи 33, 73, Курилов 36). Первый матч 2:0.

Иртыш - Металлург Рустави 0:2 (1:1)

Мика - Волеренга 0:1 (0:1)

Газ-Метан - Куопио 2:0 (0:1)

Войводина - Вадуц 1:3 (2:0)

Вентспилс - Шахтер Солигорск 3:2 (1:0)

Хазар - Маккаби Тель-Авив 0:0 (1:3)

Левадия - Дифферданж 0:1 (0:0)

Эльфсборг - Судува 3:0 (1:1)

Шериф - Железничар 0:0 (0:1)

Актобе - Кечкемет 0:0 (1:1)

Хонка - Хэкен 0:2 (0:1)

Карабах - Стреймур 0:0 (1:1)

Бней-Иегуда - Сан-Хулиа 2:0 (2:0)

Вараждин - Искра-Сталь 3:1 (1:1)

Сараево - Эребру 2:0 (0:0)

Динамо Тбилиси - Ланелли 5:0 (1:2)

АЕК Ларнака - Флориана 1:0 (8:0)

Спартак Трнава - Тирана 3:1 (0:0)

Олесунн - Ференцварош 3:1 (1:2)

Зальцбург - Металлург Лиепая 0:0 (4:1)

Гагра - Анортосис 2:0 (0:3)

Тромсе - Пакш 0:3 (1:1)

Митьюлланд - ТНС 5:2 (3:1)

Локомотив София - Металург Скопье 3:2 (0:0)

Жилина - Рейкьявик 2:0 (0:3)

Тун - Влазния 2:1 (0:0)

Газиантепспор - Минск 4:1 (1:1)

Ден Хааг - Таурас 2:0 (3:2)

Работнички - Ювенес-Догана 3:0 (1:0)

Яблонец - Флямуртари 5:1 (2:0)

Олимпиакос Волос - Рад 1:1 (1:0)

Вестерло - ТПС 0:0 (1:0)

Фулхэм - Крузейдерс 4:0 (3:1)

РНК Сплит - Домжале 3:1 (2:1)

Богемиан - Олимпия Любляна 1:1 (0:2)

Данди Юнайтед - Шленск 3:2 (0:1)

Сент-Патрикс - Шахтер Караганды 2:0 (1:2)

Насьонал - Хабнарфьордюр 2:0 (1:1)

Аустрия Вена - Рудар Плевля 2:0 (3:0)

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В третьем отборочном раунде в турнир входят обладатели 6-х мест в национальном первенстве в Англии, Испании и Италии (Сток Сити, Атлетико, Палермо), 5-х мест из Германии, Франции и России (Майнц-05, Ренн, Алания), 4-х мест из Украины, Румынии, Португалии (Карпаты, Динамо Бухарест, Гимараэш), 2-3-х мест и обладатели Кубков из стран, занимающих 10-28 места в рейтинге УЕФА.

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28 июля в первом матче третьего отборочного раунда встретятся

Алания - Актобе

Металлург Рустави - Ренн

Шленск - Локомотив София

АЕК Ларнака - Млада-Болеслав

Вентспилс - Црвена Звезда

Карпаты - Сент-Патрикс

Олимпия Любляна - Аустрия Вена

Олесунн - Эльфсборг

Зальцбург - Сеница

Анортосис - Работнички

Спарта - Сараево

Ворскла - Слайго Роверс

Волеренга - ПАОК

Янг Бойз - Вестерло

Бурсаспор - Гомель

Хапоэль Т-А - Вадуц

Омония - Ден Хааг

РНК Сплит - Фулхэм

Левски - Спартак Трнава

Алкмаар - Яблонец

Газиантепспор - Легия

Динамо Бухарест - Вараждин

Дифферданж - Олимпиакос Волос

Пакш - Хартс

Железничар - Маккаби Т-А

Брюгге - Карабах

Майнц-05 - Газ-Метан

Палермо - Тун

Сток Сити - Хайдук

Насьонал - Хэкен

Атлетико - Стремсгодсет

Митьюлланд - Гимараэш

Рид - Брондбю

КР Рейкьявик - Динамо Тбилиси