Результаты второго раунда Лиги Европы
... и пары на третий раунд
Завершился второй отборочный раунд Лиги Европы по футболу
Полтавская Ворскла во второй раз победила североирландский Гленторан - 3:0 (Янузи 33, 73, Курилов 36). Первый матч был выигран 2:0.
В третьем отборочном раунде - 28 июля дома и 4 августа на выезде - Ворскла сыграет с ирландским клубом Слайго Роверс.
Львовские Карпаты, "сеянные" в третьем раунде, отыграв домащний поединок, 4 августа тоже отправятся в Ирландию - их соперник клуб Сент-Патрикс.
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Результаты матчей второго отборочного раунда Лиги Европы
Ворскла - Гленторан - 3:0 (Янузи 33, 73, Курилов 36). Первый матч 2:0.
Иртыш - Металлург Рустави 0:2 (1:1)
Мика - Волеренга 0:1 (0:1)
Газ-Метан - Куопио 2:0 (0:1)
Войводина - Вадуц 1:3 (2:0)
Вентспилс - Шахтер Солигорск 3:2 (1:0)
Хазар - Маккаби Тель-Авив 0:0 (1:3)
Левадия - Дифферданж 0:1 (0:0)
Эльфсборг - Судува 3:0 (1:1)
Шериф - Железничар 0:0 (0:1)
Актобе - Кечкемет 0:0 (1:1)
Хонка - Хэкен 0:2 (0:1)
Карабах - Стреймур 0:0 (1:1)
Бней-Иегуда - Сан-Хулиа 2:0 (2:0)
Вараждин - Искра-Сталь 3:1 (1:1)
Сараево - Эребру 2:0 (0:0)
Динамо Тбилиси - Ланелли 5:0 (1:2)
АЕК Ларнака - Флориана 1:0 (8:0)
Спартак Трнава - Тирана 3:1 (0:0)
Олесунн - Ференцварош 3:1 (1:2)
Зальцбург - Металлург Лиепая 0:0 (4:1)
Гагра - Анортосис 2:0 (0:3)
Тромсе - Пакш 0:3 (1:1)
Митьюлланд - ТНС 5:2 (3:1)
Локомотив София - Металург Скопье 3:2 (0:0)
Жилина - Рейкьявик 2:0 (0:3)
Тун - Влазния 2:1 (0:0)
Газиантепспор - Минск 4:1 (1:1)
Ден Хааг - Таурас 2:0 (3:2)
Работнички - Ювенес-Догана 3:0 (1:0)
Яблонец - Флямуртари 5:1 (2:0)
Олимпиакос Волос - Рад 1:1 (1:0)
Вестерло - ТПС 0:0 (1:0)
Фулхэм - Крузейдерс 4:0 (3:1)
РНК Сплит - Домжале 3:1 (2:1)
Богемиан - Олимпия Любляна 1:1 (0:2)
Данди Юнайтед - Шленск 3:2 (0:1)
Сент-Патрикс - Шахтер Караганды 2:0 (1:2)
Насьонал - Хабнарфьордюр 2:0 (1:1)
Аустрия Вена - Рудар Плевля 2:0 (3:0)
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В третьем отборочном раунде в турнир входят обладатели 6-х мест в национальном первенстве в Англии, Испании и Италии (Сток Сити, Атлетико, Палермо), 5-х мест из Германии, Франции и России (Майнц-05, Ренн, Алания), 4-х мест из Украины, Румынии, Португалии (Карпаты, Динамо Бухарест, Гимараэш), 2-3-х мест и обладатели Кубков из стран, занимающих 10-28 места в рейтинге УЕФА.
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28 июля в первом матче третьего отборочного раунда встретятся
Алания - Актобе
Металлург Рустави - Ренн
Шленск - Локомотив София
АЕК Ларнака - Млада-Болеслав
Вентспилс - Црвена Звезда
Карпаты - Сент-Патрикс
Олимпия Любляна - Аустрия Вена
Олесунн - Эльфсборг
Зальцбург - Сеница
Анортосис - Работнички
Спарта - Сараево
Ворскла - Слайго Роверс
Волеренга - ПАОК
Янг Бойз - Вестерло
Бурсаспор - Гомель
Хапоэль Т-А - Вадуц
Омония - Ден Хааг
РНК Сплит - Фулхэм
Левски - Спартак Трнава
Алкмаар - Яблонец
Газиантепспор - Легия
Динамо Бухарест - Вараждин
Дифферданж - Олимпиакос Волос
Пакш - Хартс
Железничар - Маккаби Т-А
Брюгге - Карабах
Майнц-05 - Газ-Метан
Палермо - Тун
Сток Сити - Хайдук
Насьонал - Хэкен
Атлетико - Стремсгодсет
Митьюлланд - Гимараэш
Рид - Брондбю
КР Рейкьявик - Динамо Тбилиси