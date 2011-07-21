Ворскла вышла в третий раунд Лиги Европы
Результаты матчей
Завершился второй отборочный раунд Лиги Европы по футболу
Ворскла - Гленторан 3:0 (Янузи 33, 73, Курилов 36). Первый матч 2:0
В третьем отборочном раунде - 28 июля дома и 4 августа на выезде - Ворскла сыграет с ирландским клубом Слайго Роверс.
Львовские Карпаты 4 августа тоже отправятся в Ирландию - их соперник клуб Сент-Патрикс.
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Результаты остальных игр
Иртыш - Металлург Рустави 0:2 (первый матч 1:1)
Мика - Волеренга 0:1 (0:1)
Газ-Метан - Куопио 2:0 (0:1)
Войводина - Вадуц 1:3 (2:0)
Вентспилс - Шахтер Солигорск 3:2 (1:0)
Хазар - Маккаби Тель-Авив 0:0 (1:3)
Левадия - Дифферданж 0:1 (0:0)
Эльфсборг - Судува 3:0 (1:1)
Шериф - Железничар 0:0 (0:1)
Актобе - Кечкемет 0:0 (1:1)
Хонка - Хэкен 0:2 (0:1)
Карабах - Стреймур 0:0 (1:1)
Бней-Иегуда - Сан-Хулиа 2:0 (2:0)
Вараждин - Искра-Сталь 3:1 (1:1)
Сараево - Эребру 2:0 (0:0)
Динамо Тбилиси - Ланелли 5:0 (1:2)
АЕК Ларнака - Флориана 1:0 (8:0)
Спартак Трнава - Тирана 3:1 (0:0)
Олесунн - Ференцварош 2:1
Зальцбург - Металлург Лиепая 0:0 (4:1)
Гагра - Анортосис 2:0 (0:3)
Тромсе - Пакш 0:3 (1:1)
Митьюлланд - ТНС 5:2 (3:1)
Локомотив София - Металург Скопье 3:2 (0:0)
Жилина - Рейкьявик 2:0 (0:3)
Тун - Влазния 2:1 (0:0)
Газиантепспор - Минск 4:1 (1:1)
Ден Хааг - Таурас 2:0 (3:2)
Работнички - Ювенес-Догана 3:0 (1:0)
Яблонец - Флямуртари 5:1 (2:0)
Олимпиакос Волос - Рад 1:1 (1:0)
Вестерло - ТПС 0:0 (1:0)
Фулхэм - Крузейдерс 4:0 (3:1)
РНК Сплит - Домжале 3:1 (2:1)
Богемиан - Олимпия Любляна 1:1 (0:2)
Данди Юнайтед - Шленск 3:2 (0:1)
Сент-Патрикс - Шахтер Караганды 2:0 (1:2)
Насьонал - Хабнарфьордюр 2:0 (1:1)
Аустрия Вена - Рудар Плевля 2:0 (3:0)