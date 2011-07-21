Ворскла вышла в третий раунд Лиги Европы

Результаты матчей

Завершился второй отборочный раунд Лиги Европы по футболу Ворскла - Гленторан 3:0 (Янузи 33, 73, Курилов 36). Первый матч 2:0 В третьем отборочном раунде - 28 июля дома и 4 августа на выезде - Ворскла сыграет с ирландским клубом Слайго Роверс. Львовские Карпаты 4 августа тоже отправятся в Ирландию - их соперник клуб Сент-Патрикс. *** Результаты остальных игр Иртыш - Металлург Рустави 0:2 (первый матч 1:1) Мика - Волеренга 0:1 (0:1) Газ-Метан - Куопио 2:0 (0:1) Войводина - Вадуц 1:3 (2:0) Вентспилс - Шахтер Солигорск 3:2 (1:0) Хазар - Маккаби Тель-Авив 0:0 (1:3) Левадия - Дифферданж 0:1 (0:0) Эльфсборг - Судува 3:0 (1:1) Шериф - Железничар 0:0 (0:1) Актобе - Кечкемет 0:0 (1:1) Хонка - Хэкен 0:2 (0:1) Карабах - Стреймур 0:0 (1:1) Бней-Иегуда - Сан-Хулиа 2:0 (2:0) Вараждин - Искра-Сталь 3:1 (1:1) Сараево - Эребру 2:0 (0:0) Динамо Тбилиси - Ланелли 5:0 (1:2) АЕК Ларнака - Флориана 1:0 (8:0) Спартак Трнава - Тирана 3:1 (0:0) Олесунн - Ференцварош 2:1 Зальцбург - Металлург Лиепая 0:0 (4:1) Гагра - Анортосис 2:0 (0:3) Тромсе - Пакш 0:3 (1:1) Митьюлланд - ТНС 5:2 (3:1) Локомотив София - Металург Скопье 3:2 (0:0) Жилина - Рейкьявик 2:0 (0:3) Тун - Влазния 2:1 (0:0) Газиантепспор - Минск 4:1 (1:1) Ден Хааг - Таурас 2:0 (3:2) Работнички - Ювенес-Догана 3:0 (1:0) Яблонец - Флямуртари 5:1 (2:0) Олимпиакос Волос - Рад 1:1 (1:0) Вестерло - ТПС 0:0 (1:0) Фулхэм - Крузейдерс 4:0 (3:1) РНК Сплит - Домжале 3:1 (2:1) Богемиан - Олимпия Любляна 1:1 (0:2) Данди Юнайтед - Шленск 3:2 (0:1) Сент-Патрикс - Шахтер Караганды 2:0 (1:2) Насьонал - Хабнарфьордюр 2:0 (1:1) Аустрия Вена - Рудар Плевля 2:0 (3:0)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter