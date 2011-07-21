Губернатор обещает, что в Вышгороде будет, как на Олимпийских играх

25 июля в эксплуатацию будут сданы все объекты чемпионата мира “Формула-1” на воде, который пройдет на Киевском водохранилище 30-31 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК сообщил во время посещения объектов “Формулы-1”.

Открытие чемпионата, в котором сама Украина участия не принимает, пройдет в виде театрализованного карнавала с участием более тысяч юношей и девушек. Участие в действе примут спортсмены, художественные коллективы, оркестры. В частности, выступит Ансамбль танца им. Вирского, а в конце церемонии открытия будет развернут 100-метровый флаг Украины.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, открытие будет такое грандиозное, “как перед Олимпийскими играми в Москве”.

Вход на чемпионат по гонкам на моторных лодках обещают сделать свободным для всех желающих. Ожидают гостей из Киева, области и всей Украины.

По словам губернатора, рассчитывают на 60-70 тыс. гостей. Он сообщил, что для удобства гостей “Формулы-1” каждый час из Киева в Вышгород будет ходить электричка. Также из Киева в Вышгород будут курсировать специальные автобусы: с речного вокзала и из центра города.

С 1 апреля в рамках подготовки к чемпионату в Вышгороде был произведен ремонт дорог, очищена территория набережной, посадили более 2 тыс. деревьев, проложили канализационные сети по всей территории набережной, куда также провели воду и электричество.

А.ПРИСЯЖНЮК утверждает, что все работы по подготовке к соревнованиям были проведены за средства меценатов. “Ни одной копейки бюджету области это не стоило” – подчеркнул он.

“Мы взяли на себя большую ответственность, потому что, по правилам международной федерации, спортсмены должны проживать и питаться за счет хозяев”, - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Также губернатор сообщил, что предложил подготовить проект киноконцертного зала или амфитеатра, чтобы в будущем проводить фестивали на обновленной набережной.