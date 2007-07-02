Янукович роздал министрам поручения по подготовке к финалу Евро-2012

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ как председатель Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2012 года по футболу подписал отдельное поручение, согласно которому министерствам по делам семьи, молодежи и спорта, регионального развития и строительства, руководителям других центральных и местных органов исполнительной власти поручено, в частности, подготовить и внести на рассмотрение Правительства предложения по подготовке НСК „Олимпийский” в г. Киеве к проведению финального турнира „Евро-2012” с учетом необходимости качественной подготовки главной футбольной арены государства к Чемпионату, а также относительно начала строительства в г. Киеве нового футбольного стадиона, который бы отвечал всем современным европейским и мировым аналогам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, кроме того, органам исполнительной власти поручено при участии органов местного самоуправления подготовить предложения по решению комплекса вопросов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры Украины, в частности реконструкцией автомобильных дорог между городами проведения Чемпионата, подъездных дорог к пунктам пропуска через границу с Республикой Польша, оптимизацией управления объектами транспортной инфраструктуры регионов, строительством большой окружной дороги в границах Киевской области.

Также поручением премьер-министра предусмотрено внесение на протяжении 2007-2008 годов изменений и дополнений в генеральные планы городов Киева, Харькова, Днепропетровска, Донецка, Львова, Одессы относительно размещения новых и реконструкции существующих спортивных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, туристической и рекреационной сферы в соответствии с требованиями, установленных УЕФА для проведения Чемпионата.

Киевской горгосадминистрации и Министерству обороны поручено решить вопрос о выделении Федерации футбола Украины для обслуживания и эксплуатации учебно-тренировочного комплекса национальных сборных команд Украины по футболу имени Банникова и Дома футбола Украины земельного участка в г. Киеве, а также передачу ФФУ объектов недвижимого имущества в с. Гореничи Киевской области.

Особенно премьер-министром акцентировал внимание на образовании в структуре Минсемьямолодежьспорта, других центральных и местных органов исполнительной власти самостоятельных структурных подразделений, деятельность которых будет направляться на комплексное обеспечение подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как отмечается в сообщении, настоящие доверенности премьер-министр дал по результатам совещания, которое он провел в канун Дня Конституции с руководителям министерств и ведомств, главами облгосадминистраций, мэрами городов, непосредственно причастными к подготовке этого выдающегося футбольного европейского форума.