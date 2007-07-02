Агенты игрока ”Шахтёра” шантажируют Ахметова

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) заявляет, что футбольные агенты капитана команды бразильца Франселино МАТУЗАЛЕМА продолжают оказывать давление на клуб с целью его продажи.

Как сообщили в пресс-службе "Шахтера", "агенты МАТУЗАЛЕМА… диктуют нашему клубу, когда и за сколько его продавать. Наша позиция их не интересует, и если мы не продаем футболиста, то агенты МАТУЗАЛЕМА вынуждают его не выходить на тренировки, покидать расположение команды, то есть нарушать свои контрактные обязательства".

"Нам ставят нам ультиматум - или МАТУЗАЛЕМ не будет тренироваться, или вы согласитесь на его переход. Это шантаж, и мы не позволим говорить с нами на языке шантажа!", - твердо заявляет ФК "Шахтер".

"Позиция клуба относительно дальнейшей судьбы Ф.МАТУЗАЛЕМА остается принципиальной и неизменной - у МАТУЗАЛЕМА действующий контракт с нашей командой еще на два года", - отмечается в заявлении ФК "Шахтер".

При этом в пресс-службе подчеркнули, что "в данный момент клуб не продает этого игрока и не ведет никаких переговоров о его продаже".

В пресс-службе также сообщили, что за то, что МАТУЗАЛЕМ уехал с тренировочных сборов команды в Швейцарии, "он будет наказан финансово, как это предусмотрено в его контракте".

"Если и дальше МАТУЗАЛЕМ будет следовать "стратегии" своих агентов, то он будет дисквалифицирован. В данный момент перехода Матузалема не будет", - подчеркнули в ФК "Шахтер".

Как сообщал УНИАН, 30 июня президент ФК "Шахтер" Ринат АХМЕТОВ заявил, что не ведет переговоров относительно продажи полузащитника Франселино МАТУЗАЛЕМА.

Так Р.АХМЕТОВ прокомментировал информацию некоторых СМИ со ссылкой на испанские газеты о том, что ФК "Шахтер" ведет переговоры о продаже бразильского полузащитника Ф.МАТУЗАЛЕМА.

Он подчеркнул, что "все эти разговоры появились из-за непрофессиональных действий агентов МАТУЗАЛЕМА". "Если Франселино и дальше будет слушать своих авантюрных агентов, то он будет дисквалифицирован", - указал президент ФК "Шахтер".