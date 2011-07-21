Украина примет Чемпионат мира по художественной гимнастике 2013 года.

Такое решение приняла Международная федерация гимнастики, сообщают «Подробности».

Организацию мирового турнира решили доверить Украине, принимая во внимание давние традиции этого вида спорта в стране. Ведь в Украине выросло не одно поколение чемпионок мира, Европы и Олимпийских игр.

32-е первенство пройдет в сентябре 2013 года в столичном "Дворце спорта". Его обновленная арена вмещает 6,5 тысяч зрителей.

Турнир такого уровня впервые состоится в Украине.