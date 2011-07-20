Результаты матчей Лиги Чемпионов

Завершились последние ответные матчи второго отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА

АПОЕЛ - Скендербеу 4:0 (первый матч 2:0)

Дачия - Зестафони 2:0 (0:3)

Видеотон - Штурм 3:2 (0:2)

Борац Баня-Лука - Маккаби Хайфа 3:2 (1:5)

Брейдаблик - Русенборг 2:0 (0:5)

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Матчи третьего раунда состоятся

26 июля

Динамо Киев - Рубин

Генк - Партизан

Рейнджерс - Мальме

Твенте - Васлуй

Экранас - БАТЭ

Литекс - Висла Краков

АПОЕЛ - Слован Братислава

Зестафони - Штурм

27 июля ХИК - Динамо Загреб

Копенгаген - Шэмрок Роверс

Оденсе - Панатинаикос

Стандард - Цюрих

Бенфика - Трабзонспор

Маккаби - Марибор

Русенборг - Виктория Пльзень

Ответные матчи состоятся 2-3 августа.

В случае выхода "Динамо" в стыковый раунд, киевляне, скорее всего, будут "несеянными": выше них в рейтинге "Бавария", "Арсенал", "Лион", "Вильярреал" и... "Бенфика". Потому, чтобы быть "сеянными" в последнем раунде квалификации ЛЧ, надо болеть за "Трабзонспор".