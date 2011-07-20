Результаты матчей Лиги Чемпионов
С третьего раунда в игру вступают киевляне
Завершились последние ответные матчи второго отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА
АПОЕЛ - Скендербеу 4:0 (первый матч 2:0)
Дачия - Зестафони 2:0 (0:3)
Видеотон - Штурм 3:2 (0:2)
Борац Баня-Лука - Маккаби Хайфа 3:2 (1:5)
Брейдаблик - Русенборг 2:0 (0:5)
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Матчи третьего раунда состоятся
26 июля
Динамо Киев - Рубин
Генк - Партизан
Рейнджерс - Мальме
Твенте - Васлуй
Экранас - БАТЭ
Литекс - Висла Краков
АПОЕЛ - Слован Братислава
Зестафони - Штурм
27 июляХИК - Динамо Загреб
Копенгаген - Шэмрок Роверс
Оденсе - Панатинаикос
Стандард - Цюрих
Бенфика - Трабзонспор
Маккаби - Марибор
Русенборг - Виктория Пльзень
Ответные матчи состоятся 2-3 августа.
В случае выхода "Динамо" в стыковый раунд, киевляне, скорее всего, будут "несеянными": выше них в рейтинге "Бавария", "Арсенал", "Лион", "Вильярреал" и... "Бенфика". Потому, чтобы быть "сеянными" в последнем раунде квалификации ЛЧ, надо болеть за "Трабзонспор".