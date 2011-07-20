Губернатор пригласил Януковича на F1H2O
Киевская область готова принять чемпионат
Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК пригласил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА посетить соревнования Чемпионата мира по гонкам на моторных лодках в классе «Формула-1» (F1H2O), которые состоятся в конце июля в Вышгороде.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.
Во время встречи в Крыму председатель Киевской ОГА доложил главе государства о готовности инфраструктуры Вышгорода к этому престижному спортивному мероприятию. По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, идет монтаж трибун.
Председатель Киевской ОГА добавил, что в рамках торжественного открытия соревнований состоится большое театрализованное представление, которое смогут посмотреть десятки тысяч гостей.
«Время еще осталось. Его очень мало, но практически на 99% Киевская область готова принять чемпионат мира. Все гости будут очень довольны», – заверил А.ПРИСЯЖНЮК.