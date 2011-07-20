Губернатор пригласил Януковича на F1H2O

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК пригласил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА посетить соревнования Чемпионата мира по гонкам на моторных лодках в классе «Формула-1» (F1H2O), которые состоятся в конце июля в Вышгороде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Во время встречи в Крыму председатель Киевской ОГА доложил главе государства о готовности инфраструктуры Вышгорода к этому престижному спортивному мероприятию. По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, идет монтаж трибун.

Председатель Киевской ОГА добавил, что в рамках торжественного открытия соревнований состоится большое театрализованное представление, которое смогут посмотреть десятки тысяч гостей.

«Время еще осталось. Его очень мало, но практически на 99% Киевская область готова принять чемпионат мира. Все гости будут очень довольны», – заверил А.ПРИСЯЖНЮК.