В Киев привезли Кубок Европы по футболу

Во вторник, 19 июля, началось путешествие Кубка Европы по футболу по украинским городам, в которых пройдет чемпионат Европы 2012 года.

Первыми среди украинцев Кубок Анри Делоне увидели львовяне. А в среду, 20 июля, трофей, который будет разыгран на Евро-2012, привезли в Киев.

"Не знаю, останется ли кубок Европы в Украине и после финального матча Евро-2012, но шансы на это у Украины, конечно же, есть. Ваша сборная играет дома, потому нужно максимально пытаться выиграть турнир", - отметил генеральный секретарь УЕФА Девид Тейлор.

Напомним, что финальная часть Евро-2012 начнется 8 июня матчем в Варшаве. Финал чемпионата состоится 1 июля в Киеве.

ТСН