Финны установили фантастический рекорд Лиги чемпионов
09:32, 20 июля 2011Спорт
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Динамо стартует в следующем этапе
Финский ХИК устроил настоящую голевую феерию в матче с валлийским клубом "Бангор Сити" в рамках второго квалифай-раунда Лиги чемпионов.
Как сообщает ТСН, игра завершилась со счетом 10:0 в пользу финнов - и это новый рекорд результативности в истории современной Лиги чемпионов.
Итоговый счет финско-валлийского противостояния тоже является рекордным для Лиги чемпионов - 13:0.
В Хельсинки дубли к своему доработку внесли Ерфан Зенели, Теему Пукки и Кастриот Кастратов, которому в феврале исполнилось всего 18 лет.
Следующим соперником финнов будет загребское "Динамо".
Напомним, что киевское "Динамо" стартует в следующем отборочном этапе. Соперником киевлян будет казанский "Рубин".
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