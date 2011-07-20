Финны установили фантастический рекорд Лиги чемпионов

Финский ХИК устроил настоящую голевую феерию в матче с валлийским клубом "Бангор Сити" в рамках второго квалифай-раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает ТСН, игра завершилась со счетом 10:0 в пользу финнов - и это новый рекорд результативности в истории современной Лиги чемпионов.

Итоговый счет финско-валлийского противостояния тоже является рекордным для Лиги чемпионов - 13:0.

В Хельсинки дубли к своему доработку внесли Ерфан Зенели, Теему Пукки и Кастриот Кастратов, которому в феврале исполнилось всего 18 лет.

Следующим соперником финнов будет загребское "Динамо".

Напомним, что киевское "Динамо" стартует в следующем отборочном этапе. Соперником киевлян будет казанский "Рубин".