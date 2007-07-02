Форвард сборной Франции арестован на тренировке (фото)

В понедельник 2 июля форвард сборной Франции Сильвен Вильторд был арестован на тренировке свого клуба "Лиона". Причина задержания футболиста пока не называется, но известно, что в последние месяцы у него были многочисленные неприятности с французской полицией, сообщает AFP.

По словам очевидцев, 33-летний Вильторд был арестован в раздевалке, куда вошли четыре полицейских в сопровождении административного директора "Лиона" Марино Фаччьоли. По неофициальной информации, в июне футболист был уличен в перевозке наркотиков. Также Вильторда несколько раз обвиняли в превышении скорости.

Вильторд перешел в "Лион" летом 2004 года и с тех пор выиграл три чемпионата Франции. Ранее форвард побеждал в этом турнире в 1999 году в составе "Бордо", причем в том сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата и был признан лучшим футболистом страны.

В составе сборной Франции Вильторд побеждал на чемпионате Европы 2000 года, а также в Кубке Конфедераций (2001 и 2003 год). На чемпионате мира 2006 года нападающий принял участие во всех семи встречах, в том числе и в проигранном итальянцам финале.

Лента.ру