Результаты Лиги чемпионов УЕФА
23:07, 19 июля 2011Спорт
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БАТЭ прошел в третий раунд
Завершились сегодняшние ответные матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА
Флора - Шэмрок Роверс 0:0. Первый матч 0:1
Дюделанж - Марибор 1:3 (0:2)
Тобол - Слован Братислава 1:1 (0:2)
Нефтчи - Динамо Загреб 0:0 (0:3)
Экранас - Валлетта 1:0 (3:2)
ХИК - Бангор Сити 10:0 (3:0)
БАТЭ - Линфилд 2:0 (1:1)
Литекс - Могрен 3:0 (2:1)
Торсхавн - Мальме 1:1 (0:2)
Виктория Пльзень - Пюник 5:1 (4:0)
Висла Краков - Сконто 2:0 (1:0)
Шкендия - Партизан 0:1 (0:4)
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Завтра второй отборочный раунд завершат
АПОЕЛ - Скендербеу (2:0)
Дачия - Зестапони (0:3)
Видеотон - Штурм (0:2)
Борац Баня-Лука - Маккаби Хайфа (1:5)
Брейдаблик - Русенборг (5:0)
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