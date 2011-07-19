Результаты Лиги чемпионов УЕФА

БАТЭ прошел в третий раунд

Завершились сегодняшние ответные матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА Флора - Шэмрок Роверс 0:0. Первый матч 0:1 Дюделанж - Марибор 1:3 (0:2) Тобол - Слован Братислава 1:1 (0:2) Нефтчи - Динамо Загреб 0:0 (0:3) Экранас - Валлетта 1:0 (3:2) ХИК - Бангор Сити 10:0 (3:0) БАТЭ - Линфилд 2:0 (1:1) Литекс - Могрен 3:0 (2:1) Торсхавн - Мальме 1:1 (0:2) Виктория Пльзень - Пюник 5:1 (4:0) Висла Краков - Сконто 2:0 (1:0) Шкендия - Партизан 0:1 (0:4) *** Завтра второй отборочный раунд завершат АПОЕЛ - Скендербеу (2:0) Дачия - Зестапони (0:3) Видеотон - Штурм (0:2) Борац Баня-Лука - Маккаби Хайфа (1:5) Брейдаблик - Русенборг (5:0)

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