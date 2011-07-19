Результаты Лиги чемпионов УЕФА

23:07, 19 июля 2011
Спорт
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БАТЭ прошел в третий раунд

Завершились сегодняшние ответные матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА

Флора - Шэмрок Роверс 0:0. Первый матч 0:1

Дюделанж - Марибор 1:3 (0:2)

Тобол - Слован Братислава 1:1 (0:2)

Нефтчи - Динамо Загреб 0:0 (0:3)

Экранас - Валлетта 1:0 (3:2)

ХИК - Бангор Сити 10:0 (3:0)

БАТЭ - Линфилд 2:0 (1:1)

Литекс - Могрен 3:0 (2:1)

Торсхавн - Мальме 1:1 (0:2)

Виктория Пльзень - Пюник 5:1 (4:0)

Висла Краков - Сконто 2:0 (1:0)

Шкендия - Партизан 0:1 (0:4)

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Завтра второй отборочный раунд завершат

АПОЕЛ - Скендербеу (2:0)

Дачия - Зестапони (0:3)

Видеотон - Штурм (0:2)

Борац Баня-Лука - Маккаби Хайфа (1:5)

Брейдаблик - Русенборг (5:0)

 

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