Гол Анатолия Тимощука оказался решающим

Питерский "Зенит" обыграл в гостях "Москву" (бывшее “Торпедо”) в центральном матче 15-го тура чемпионата России по футболу - 1:2.

Питерцы оба мяча забили в первом тайме. Уже на 9-й минуте счет открыл лидер "Зенита" Андрей Аршавин. Он вышел один на один с вратарем после передачи пяткой в исполнении Фатиха Текке и пробил с носка мимо голкипера.

"Зенит" увеличил свое преимущество за две минуты до свистка на перерыв. После навеса с углового футболисты "Москвы" оставили в собственной штрафной без присмотра капитана гостей Анатолия Тимощука, который головой отправил мяч в сетку.

"Москва" отыгралась на пятой минуте второго тайма, владела преимуществом, создала еще несколько голевых моментов, но не смогла забить игравшему с 56-й минуты "Зениту" вдесятером.

Этот результат означает, что "Зенит" набрал 27 очков и стал победителем первого круга. Догнать питерцев не может никто, а приблизиться могут столичные "Спартак" (23 очка) и "Динамо" (22), если выиграют свои гостевые матчи, соответственно, у "Ростова" и "Рубина".