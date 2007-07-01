Чем Сочи лучше Зальцбурга и Пхенчхана - спросите у Путина

Россия рассчитывает на победу Сочи в конкурсе на проведение Олимпиады 2014 года и готова организовать ее на самом высоком уровне, заявил Президент России Владимир ПУТИН.

«Мы рассчитываем на объективный, доброжелательный и профессиональный подход при выборе места проведения Олимпиады в 2014 году», - сказал В.ПУТИН сегодня на встрече с российскими спортсменами-олимпийцами, передает РИА «Новости».

«В эту гонку мы с вами включились не для того, чтобы согреться, а чтобы победить», - сказал Президент.

По его словам, российская заявка имеет все шансы на победу.

"Я думаю, что наши шансы являются очень большими, у нас есть великий шанс получить Олимпиаду в Сочи", - сказал В.ПУТИН.

Но и вне зависимости от решения МОК в выборе города-столицы зимней Олимпиады 2014 года участие в конкурсе пошло России на пользу, так страна смогла сконцентрировать ресурсы для создания современного центра зимних видов спорта, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается сильных кандидатов, то все города-претенденты очень хорошие, но сильный кандидат только один - Сочи", - отметил президент на встрече с известными российскими спортсменами.

По словам Путина, после распада СССР у России не осталось ни одного "приличного места" в горах для тренировок. "Стыдно сказать, что чемпионат России по конькам мы проводили в Берлине. Берлин, конечно, очень хороший город, я очень люблю его, но национальные чемпионаты нужно проводить дома", - отметил российский президент. "Все, что было, осталось в бывших советских республиках - Грузии, Армении и Эстонии".

Путин заявил, что это является стимулом для международного олимпийского комитета, чтобы подтолкнуть Россию к созданию новых комплексов для спортсменов из России и соседних стран.

"Но если бы не было вас, ваших достижений, это вряд ли было возможно", - отметил Путин, обращаясь к спортсменам.

Одним из преимуществ Сочи по сравнению с другими с претендентами на проведение Олимпиады 2014 года является его уникальный мягкий климат, заявил президент России.

Кроме того, он отметил, что Россия при сооружении спортивных объектов будет исходить из технологий XXI века и сможет удовлетворить все требования Международного олимпийского комитета.

"Все спортивные объекты будут находиться на расстоянии пяти-шести километров, и спортсменам потребуется несколько минут, чтобы добраться от одного объекта до другого", - сообщил глава российского государства.

По его словам, российские финансовые и материальные возможности не вызывают ни у кого сомнений. Путин напомнил, что на реализацию данного проекта Россия запланировала 12 миллиардов долларов, из них половина будет из государственного бюджета, а остальное будет выделено из внебюджетных источников.

"Государственные деньги пойдут, главным образом, на решение проблем, связанных с экологией, транспортом, водоснабжением и канализаций", - сказал Путин. Он отметил, что все объекты, возведенные в рамках программы Сочи-2014, "останутся людям, которые живут в регионе".

Президент РФ также заявил, что все объекты, которые в будущем смогут приносить доходы - гостиницы, рестораны - возьмет на себя бизнес, возможности которого сопоставимы с возможностями государства.

Российский президент отметил, что зимние виды спорта очень популярны в России, 70% территорий которой относятся к категории северных.

Встреча проходит за три дня до объявления в Гватемале столицы Олимпийских игр 2014 года, на проведение которых наряду с австрийским Зальцбургом и корейским Пхенчханом претендует российский Сочи. Международный олимпийский комитет (МОК) объявит город-победитель 4 июля на сессии в Гватемале.