Женский чемпионат мира по футболу впервые выиграла Япония

Женская сборная Японии выиграла VI чемпионат мира по футболу. В финале девушки из страны восходящего солнца обыграли в серии пенальти двукратных чемпионок мира сборную США, сообщает ТСН.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На 69-й минуте Алекс Морган хлестким ударом с линии штрафной вывела американок вперед. А через 12 минут Ая Мияма воспользовалась ошибкой футболистки сборной США и с нескольких метров расстрелял Хоуп Соло.

На 104-й минуте Морган навесили мяч на гооову Эбби Уембах и и неотразимым ударом второй раз вывела американок вперед.

Однако за три минуты до конца дополнительного времени Хомар Савва забила свой 5-й гол в 6-ти матчах. Японская нападающая сыграла на опережение после подачи углового, отправив мяч в ближний угол ворот. К слову, Савва стала лучшей бомбардиркою соревнований.

В послематчевой серии пенальти на авансцену вышла вратарь японок Аюми Кайхори, отразившей два удара американок.

В итоге, 3:1 - Япония стала четвертым чемпионом мира после США, Норвегии и Германии. Американки и немки выигрывали Кубок мира по два раза.

В матче за третье место Швеция победила Францию со счетом 2:1.

Отмечу также, что главные фаворитки турнира - Бразилия и Германия - прекратили борьбу в четвертьфинале. Марта и Ко уступили американкам в серии пенальти, а хозяйки пропустили единственный гол от японок в дополнительное время.