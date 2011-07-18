Премьера фильма о братьях Кличко в Одессе прошла без них

Премьера немецкого документального фильма "Кличко" Себастьяна Денхардта в рамках второго Одесского кинофестиваля прошла в воскресенье вечером при полном зале, но без главных героев. Боксеры не смогли приехать из-за траура по отцу, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня волею судьбы этот фильм приобрел новый смысл: ушел из жизни близкий для нас человек, без которого не могло быть ничего из того, что вы видели на экране. Спустя годы эта картина будет напоминать нам о том, что главное - это не только мечта, но и люди, которые верят в нее вместе с тобой. Поэтому мы хотим посвятить премьеру фильма памяти нашего отца", - говорится в телеграмме, отправленной братьями Кличко.

По словам режиссера Денхардта, было снято более 500 часов материала, а на монтаж ушло четыре месяца. "Конечно, многое осталось за кадром. Показывать все время победы братьев было бы скучно, поэтому я решил осветить и их поражения. Мне хотелось также перенести на экран тот интеллектуальный вызов, который на самом деле присущ боксу", - пояснил режиссер.

Он также признался, что Виталий и Владимир никак не ограничивали его в съемках. "Камеру мы выключали только, когда они переодевались", - добавил он. Режиссер отметил, что братья охотно согласились рассказать о своем конфликте, который является одной из самых драматических перипетий картины.