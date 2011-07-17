Результаты 2-го тура Чемпионата Украины по футболу
У Оболони - ни очков, ни мячей
Сегодняшними матчами завершился 2-й тур Чемпионата Украины по футболу
Карпаты - Черноморец 1:1 (Лукас 18 - Диденко 44)
Оболонь - Ворскла 0:1 (Безус 53)
Арсенал - Ильичевец 0:0
Напомним, что ранее сыграли
Металлист - Заря 3:2 (Эдгар 3, Девич 49, Шавьер 63 – Мадоу 34 пен., Липартия 57)
Александрия - Динамо 1:3 (Запорожан 72 – Ярмоленко 54, Идейе 56, 80)
Металлург Д - Шахтер 0:2 (Срна 45, Виллиан 64)
Волынь - Таврия 2:2 (Майкон 4, 94 – Монахов 6, Калиниченко 63)
Кривбасс - Днепр 0:2 (Антонов 50, 94)
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В третьем туре играют
22 июля
Заря (0) - Александрия (3)
Динамо (4) - Оболонь (0)
23 июля
Ильичевец (4) - Кривбасс (3)
Таврия (4) - Металлист (4)
Черноморец (1) - Арсенал (2)
24 июля
Ворскла (3) - Металлург (3)
Шахтер (6) - Карпаты (1)
Днепр (4) - Волынь (1)