Результаты 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

У Оболони - ни очков, ни мячей

Сегодняшними матчами завершился 2-й тур Чемпионата Украины по футболу Карпаты - Черноморец 1:1 (Лукас 18 - Диденко 44) Оболонь - Ворскла 0:1 (Безус 53) Арсенал - Ильичевец 0:0 Напомним, что ранее сыграли Металлист - Заря 3:2 (Эдгар 3, Девич 49, Шавьер 63 – Мадоу 34 пен., Липартия 57) Александрия - Динамо 1:3 (Запорожан 72 – Ярмоленко 54, Идейе 56, 80) Металлург Д - Шахтер 0:2 (Срна 45, Виллиан 64) Волынь - Таврия 2:2 (Майкон 4, 94 – Монахов 6, Калиниченко 63) Кривбасс - Днепр 0:2 (Антонов 50, 94) *** В третьем туре играют 22 июля Заря (0) - Александрия (3) Динамо (4) - Оболонь (0) 23 июля Ильичевец (4) - Кривбасс (3) Таврия (4) - Металлист (4) Черноморец (1) - Арсенал (2) 24 июля Ворскла (3) - Металлург (3) Шахтер (6) - Карпаты (1) Днепр (4) - Волынь (1)

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