Результаты 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

20:45, 17 июля 2011
Спорт
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У Оболони - ни очков, ни мячей

Сегодняшними матчами завершился 2-й тур Чемпионата Украины по футболу

Карпаты - Черноморец 1:1 (Лукас 18 - Диденко 44)

Оболонь - Ворскла 0:1 (Безус 53)

Арсенал - Ильичевец 0:0

Напомним, что ранее сыграли

Металлист - Заря 3:2 (Эдгар 3, Девич 49, Шавьер 63 – Мадоу 34 пен., Липартия 57)

Александрия - Динамо 1:3 (Запорожан 72 – Ярмоленко 54, Идейе 56, 80)

Металлург Д - Шахтер 0:2 (Срна 45, Виллиан 64)

Волынь - Таврия 2:2 (Майкон 4, 94 – Монахов 6, Калиниченко 63)

Кривбасс - Днепр 0:2 (Антонов 50, 94)

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В третьем туре играют

22 июля

Заря (0) - Александрия (3)

Динамо (4) - Оболонь (0)

23 июля

Ильичевец (4) - Кривбасс (3)

Таврия (4) - Металлист (4)

Черноморец (1) - Арсенал (2)

24 июля

Ворскла (3) - Металлург (3)

Шахтер (6) - Карпаты (1)

Днепр (4) - Волынь (1)

 

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