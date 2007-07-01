Журналисты попадут на Пекинскую Олимпиаду через ”окно”

Иностранные журналисты будут получать всю необходимую помощь во время Олимпиады 2008 года в одном месте, заявил в воскресенье вице-президент Пекинского оргкомитета по подготовке Олимпиады, Цзян Сяою (Jiang Xiaoyu), выступая на церемонии открытия службы "одного окна" помощи иностранным корреспондентам.

"Подобная форма работы с журналистами будет введена впервые во всей истории проведения Олимпийских игр. Она предусматривает совместную работу различных ведомств для более удобной, эффективной работы и комфортной жизни иностранных журналистов во время проведения Олимпиады 2008 года в Пекине", - сказал Цзян Сяою.

Он рассказал, что в число сотрудников Службы входят представители таких ведомств как МИД КНР, Министерство информатики, Управление общественной безопасности Пекина, Главное государственное управление по делам физкультуры и спорта, Главное таможенное управление, различные отделы Оргкомита пекинской олимпиады и целого ряда других учреждений. Все они будут готовы предоставить иностранным журналистам консультационные услуги по любым вопросам пребывания в Китае, а также оказать реальную помощь в организации интервью с китайскими спортсменами и многих других вопросах.

Работа Службы призвана облегчить жизнь и работу иностранных СМИ во время пекинской олимпиады на благо ее полноценного и всестороннего освещения", - отметил Цзян Сяою.

По предварительным оценкам, во время Олимпиады 2008 года в Пекине будет работать более 21,6 тысяч аккредитованных и более 10 тысяч прочих журналистов, для которых будут созданы отдельные пресс- и медиа-центры.