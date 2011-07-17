Киевское «Динамо» российские клубы не побеждают с 2003 года
02:05, 17 июля 2011Спорт
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Следующее испытание - "Рубин"
Российские клубы провели восемь матчей против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов. На данный момент безвыиграшная серия в матчах против бело-синих достигла уже четырех поединков.
Последнюю победу над "Динамо" одержал "Локомотив" на групповом этапе Лиги чемпионов в 2003 году.
Напомним, в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с киевлянами сыграет "Рубин".
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