Результаты матчей 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

Металлист и Заря устроили рубку

Завершились сегодняшние матчи 2-го тура Чемпионата Украины по футболу Металлист - Заря 3 : 2 (Эдгар 3, Девич 49, Шавьер 63 – Мадоу 34 пен., Липартия 57) ПФК Александрия - Динамо 1 : 3 (Запорожан 72 – Ярмоленко 54, Идейе 56, 80) Металлург Д - Шахтер 0:2 (Срна 45, Виллиан 64) Волынь - Таврия 2 : 2 (Майкон 4, 94 – Монахов 6, Калиниченко 63) Напомним, что вчера был сыгран еще один поединок: первую победу в новом сезоне одержал «Днепр», который обыграл «Кривбасс» со счетом 2:0 (Антонов 50, 94). Завтра – последние три матча тура: Карпаты - Черноморец Оболонь - Ворскла Арсенал - Ильичевец

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