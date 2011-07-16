Новичок «Динамо» отметился дублем
18:52, 16 июля 2011Спорт
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Александрия "попортила нервы"
Киевское «Динамо» на выезде не без проблем одолело – ПФК Александрию в матче 2-го тура Чемпионата Украины по футболу сезона 2011/12 - 1:3 .
При жаркой поддержке болельщиков на КСК «Ника» новичок Премьер-лиги, окрыленный победой на «Ворсклой» в первом туре, отчаянно пытался попортить «бело-синим» нервы. Однако «волшебной палочкой» для киевлян сегодня стал нигериец Браун Идейе. Недавнее приобретение «Динамо», нигерийский форвард, в дебютном матче отметился дублем.
Чемпионат Украины по футболу
2 тур
ПФК Александрия – «Динамо» 1:3
Голы: Запорожан 72 – Ярмоленко 54, Идейе 56, 80
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