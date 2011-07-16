Новичок «Динамо» отметился дублем

Киевское «Динамо» на выезде не без проблем одолело – ПФК Александрию в матче 2-го тура Чемпионата Украины по футболу сезона 2011/12 - 1:3 .

При жаркой поддержке болельщиков на КСК «Ника» новичок Премьер-лиги, окрыленный победой на «Ворсклой» в первом туре, отчаянно пытался попортить «бело-синим» нервы. Однако «волшебной палочкой» для киевлян сегодня стал нигериец Браун Идейе. Недавнее приобретение «Динамо», нигерийский форвард, в дебютном матче отметился дублем.

Чемпионат Украины по футболу

2 тур

ПФК Александрия – «Динамо» 1:3

Голы: Запорожан 72 – Ярмоленко 54, Идейе 56, 80