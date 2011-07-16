«Львов» продает место в чемпионате Украины по футболу

Президент ФК "Львов" Юрий Киндзерский продаст место своего клуба в Первой лиге за спонсорскую помощь. Мол, он хоть сейчас готов отдать написанную им раньше заяку о переводе во Вторую лигу, сообщает ТСН.

"Я предлагаю наше место в Первой лиге тем, кто может на него рассчитывать в случае нашего снятия по регламенту. Но не просто так, а, например, за миллион гривен – я, когда была возможность, помогал развитию украинского футбола, теперь же те, кто хотят в первую лигу, помогут.

Миллион гривен меня не спасет – разве что если бы был миллион долларов... А поэтому я предлагаю претендентам на наше место такой договор: они перечисляют на ПФЛ благотворительный взнос в размере миллиона гривен, я отдаю им место ФК Львов и перевожу команду во Вторую лигу", - заявил Киндзерский на встрече президента Профессиональной футбольной лиги Милетия Бальчоса с журналистами накануне первого тура.

По его словам, сейчас в составе команды много молодых ребят, которые будут поигрывать с большим счетом, поэтому лучше играть во Второй лиге. Тем более, что и расходы будут меньшие.

Однако, по регламенту на место "горожан" будет претендовать, в первую очередь, серебряный призер Второй лиги ФК "Сумы". А если они откажутся, то на очереди будет ФК "Полтава", затем – бронзовые призеры и до тех пор, пока кому-то переход в Первую лигу будет по карману.

"Наше место они получат только тогда, когда будут исполнено такое вот предложение. В противном случае будем играть в Первой лиге", - резюмировал Киндзерский.