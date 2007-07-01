Теннисистка шокировала Уимблдон своими трусиками (фото)

Французская спортсменка русского происхождения Татьяна Головин шокировала хранителей традиций Уимблдонского турнира. 19-летняя девушка появилась на корте в красных трусиках, пишет FederalPost.

Уимблдон предъявляет весьма строгие требования к костюмам игроков. Традиционно спортсмены носят исключительно белую одежду, поэтому наряд Головин многих изумил, а наиболее рьяных сторонников традиций даже шокировал.

Между тем, правил Головин не нарушила: ее трусы были короче юбки и открывались взгляду только в тех случаях, когда спортсменка делала резкие движения. Правда, таких моментов было немало.

"Строго говоря, игроки могут носить любое белье, но на Уимблдоне все традиционно носят белое, особенно спортсменки, - говорит один из организаторов турнира. - Некоторые сторонники традиций хотели обсудить ситуацию с ее тренером, однако затем решили не вмешиваться. Татьяна – очень милая и привлекательная женщина, никто не сделал ей замечания по поводу трусов".

Татьяна же менять стиль одежды не собирается – она считает красный цвет своим талисманом. Его действенность доказывает результат игры: Головин смогла одержать победу над соперницей.

Британской спортсменке Наоми Кавадэй повезло меньше – ее заставили покинуть корт и переодеться. Неудовольствие судей вызвал слишком яркий логотип на одежде девушки.

А молодая швейцарская теннисистка Эммануэль Гальярди пошла еще дальше – перед подачей девушка то и дело демонстрировала задницу болельщикам, засовывая мячики под шорты.

"Газета по-киевски"