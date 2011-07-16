Немецкий госбанк поделил деньги между Киевом и Львовом

Немецкий государственный банк KFW в ближайшее время планирует начать новый пилотный проект по улучшению спортивной инфраструктуры в городах проведения Евро-2012, на который выделено 2 млн. евро. Деньги в равных пропорциях решено распределить между Киевом и Львовом.

Как сообщает пресс-служба КГГА, сегодня заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО встретился с представителями Украинского фонда социальных инвестиций и киевского бюро банка KFW.

Главной целью проекта является улучшение качества базовых социальных услуг по развитию физической культуры и спорта в общеобразовательных заведениях и интернатах городов проведения футбольного турнира. Поэтому, благодаря привлечению грантовых средств, киевские школы смогут получить новые спортивные залы.

Главным требованием к городу является то, чтобы стоимость одного микропроекта не превышала 2 млн. грн. Софинансирование общин должно составлять не менее 5% от общей стоимости микропроекта.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, в этом году предусмотрена реконструкция около двух десятков школ города. «Мы выделяем средства на ремонт фасадов, замену окон, поэтому было бы хорошо направить средства по программе KFW именно в эти школы – ученики могли бы получить не только новое и красивое помещение, но и современные спортзалы», - сказал он.

При этом он отметил, что город может брать на себя софинансирование больше, чем 5% для того, чтобы этим проектом было охвачено большее количество школ. «Для нас важна каждая копейка, которую мы можем привлечь на развитие социальной инфраструктуры», – подчеркнул он.

Справка УНИАН. Украинский фонд социальных инвестиций – неприбыльная организация, созданная с целью поддержки социально незащищенных слоев населения, а также инициатив территориальных общин и общественных организаций. Донорами УФСИ в разные годы был Всемирный банк, Правительство Великобритании (DFID), Правительство Швеции (Sida), Правительство Японии (JSDF), Правительство Германии (KFW), Фонд имени Чарльза Стюарта Мотта, Канадское агентство международного развития, Международный фонд «Відродження», Программа развития ООН.