Соперниками «Динамо» в Лиге чемпионов будут россияне

В пятницу, 15 июля, вице-чемпион Украины киевское "Динамо" узнало соперника в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

"Бело-синие" попали в число "сеянных" из-за своего клубного коэффициента

Путь нечемпионов

"Стандард" (Бельгия) - "Цюрих" (Швейцария)

"Твенте" (Нидерланды) - "Васлуй" (Румыния)

"Бенфика" (Португалия) - "Трабзонспор" (Турция)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Рубин" (Россия)

"Оденсе" (Дания) - "Панатинаикос" (Греция)

Путь чемпионов

"Могрен" (Черногория) /"Литекс" (Болгария) - "Сконто" (Латвия) /"Висла" (Краков, Польша)

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) /"Борац" (Босния и Герцеговина) - "Марибор" (Словения) /"Дюделанж" (Люксембург)

"Бангор Сети" (Вельс) /ГИК (Гельсинки, Финляндия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) /"Нефтчи" (Азербайджан)

"Шкендербеу" (Албания) /АПОЕЛ (Никосия, Кипр) - "Слован" (Братислава, Словакия) /"Тобол" (Казахстан)

"Копенгаген (Дания) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) /"Флора" (Эстония)

"Генк" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия) /"Шкендия" (Македония)

"Русенборг" (Норвегия) /"Брейдаблик" (Исландия) - "Пюник" (Армения) /"Виктория" (Пльзень, Чехия)

"Зестафони" (Грузия) /"Дачия" (Молдова) - "Штурм" (Австрия) /"Видеотон" (Венгрия)

"Валлетта" (Мальта) /"Экранас" (Литва) - "Линфилд" (Северная Ирландия) /БАТЭ (Беларусь)

Первые матчи состоятся 26/27 июля, матчи-ответы - 2/3 августа.

Прибавим, что в случае выхода "Динамо" в стыковый раунд, киевляне, скорее всего, будут "несеянными". Точно выше "бело-синих" в рейтинге - мюнхенская "Бавария", лондонский "Арсенал", французский "Олимпик Лион", а также испанский "Вильярреал". К тому же не стоит забывать о "Бенфике". Потому, чтобы быть "сеянными" в последнем раунде квалификации ЛЧ, все сторонники "Динамо" должны надеяться на поражение португальцев в противостоянии с "Трабзонспором".

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