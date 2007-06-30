Василий Иванчук победил на международном шахматном турнире

Украинский гроссмейстер Василий ИВАНЧУК с набранными 7,5 очками победил на международном шахматном супертурнире „Аэросвит-2007”, который 29 июня завершился в крымском Форосе.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ИВАНЧУК победил в четырех партиях и семь партий завершил вничью. Второе место, набрав 7 очков, занял еще один украинский шахматист, 17-летний крымчанин Сергей КАРЯКИН. Сразу четверо участников набрали по 6 очков, и обладателя третьего приза пришлось определять по дополнительным показателям. Им стал Александр ОНИЩУК, который сейчас представляет США.

Львовянин В.ИВАНЧУК также отмечен одним из специальных призов - „За лучший эндшпиль”. Еще один приз - „За наибольшее количество побед черными” - вручен испанскому гроссмейстеру Алексею ШИРОВУ, а призом „За лучшую атаку” награжден Люк Ван ВЕЛИ (Нидерланды).

Турнир проходил с 18 июня при участии 12 гроссмейстеров из 8 стран. Призовой фонд турнира, включая специальные призы, составлял 120 тыс. долл.

Средний рейтинг турнира составил 2694 и на 3 пункта превысил рейтинг прошлогоднего турнира „Аэросвит-2006” (XXVIII категория ФИДЕ).