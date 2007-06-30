Ринат Ахметов публично предупредил Матузалема об ответственности

Президент ФК "Шахтер" Ринат АХМЕТОВ заявляет, что не ведет переговоров относительно продажи полузащитника Франселино МАТУЗАЛЕМА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, так Р.АХМЕТОВ прокомментировал информацию некоторых СМИ со ссылкой на испанские газеты о том, что ФК "Шахтер" ведет переговоры о продаже бразильского полузащитника Ф.МАТУЗАЛЕМА.

"У МАТУЗАЛЕМА действующий контракт с "Шахтером" еще на два года. В данный момент клуб не собирается его продавать. Мы не ведем никаких переговоров ни с "Сарагосой", ни с другими клубами", - сказал Р.АХМЕТОВ.

Он подчеркнул, что "все эти разговоры появились из-за непрофессиональных действий агентов МАТУЗАЛЕМА". "Если Франселино и дальше будет слушать своих авантюрных агентов, то он будет дисквалифицирован", - указал президент ФК "Шахтер".

"МАТУЗАЛЕМ должен уважать свой контракт и выполнять все записанные в этом контракте обязательства", - заключил Р.АХМЕТОВ.