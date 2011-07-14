Бывший врач Шахтера возглавил медицинскую службу Челси

Испанский ортопед - доктор Пако БИОСКА, проработавший последние 6 лет в донецком футбольном клубе «Шахтер», перешел в лондонский футбольный клуб «Челси», возглавив там медицинскую службу.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер».

В сообщении отмечается, что за годы работы в Донецке П.БИОСКА смог сделать много, но самое главное, он привил современное понимание футбольной медицины и передовые технологии. Подтверждением тому стало признание, которое получил «Шахтер» среди ведущих представителей спортивной медицины Европы, подчеркнули в пресс-службе.

И добавили, что испанский доктор намерен не порывать связей с «Шахтером», намерен постоянно контактировать, общаться, в случае необходимости.

«Пако БИОСКА готов дать нашему клубу квалифицированные консультации и всегда прийти на помощь», - заверили в донецком клубе.

В настоящее время медицинское направление клуба «Шахтер» принял под свое начало Артур ГЛУЩЕНКО, который ранее был врачом первой команды.

«Наш клуб выражает признательность господину БИОСКЕ за его вклад в развитие украинского футбола и желает удачи в одном из сильнейших чемпионатов континента», - заключено в сообщении пресс-службы «Шахтера».