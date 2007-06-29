Шустер возглавит мадридский ”Реал”

Президент испанского клуба "Хетафе" Анхель Торрес отпустил главного тренера Бернда Шустера за год до истечения его контракта с клубом. При этом Торрес подтвердил сообщения о том, что в ближайшее время немецкий специалист возглавит мадридский "Реал", уволивший в четверг 28 июня итальянца Фабио Капелло, информирует Лента.ру со ссылкой на tribalfootball.com.

Соглашение Шустера с "Хетафе" действует до конца июня 2008 года, и по условиям контракта, разорвавшая его сторона должна выплатить компенсацию в размере около 450 тысяч долларов. Однако, по словам президента клуба, он не имеет претензий к главному тренеру.

Что касается Бернда Шустера, работавшего с "Хетафе" на протяжении двух последних сезонов, то он назвал поступок Анхеля Торреса "джентльменским" и "рыцарским". Самым значимым достижением немца на посту главного тренера "Хетафе" стал выход в финал Кубка Испании сезона-2006/07.

Напомним, что итальянец Фабио Капелло, работавший с "Реалом" в минувшем сезоне, был отправлен в отставку, несмотря на победу клуба в чемпионате Испании.