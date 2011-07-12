Польский боксер готовится к бою с Виталием Кличко

Польский боксер Томаш АДАМЕК завершил первый этап подготовки к бою с украинцем Виталием КЛИЧКО.

Как сообщает Польское радио, поединок за чемпионский пояс версии WBC состоится 10 сентября на городском стадионе во Вроцлаве. В воскресенье поляк начал тренировки в горах Пенсильвании.

Т.АДАМЕК вместе со своим тренерским штабом сначала сосредоточился на силовой и технической подготовке. Второй этап будет продолжаться в американском городе Бушкилл, где поляк уже тренировался перед своим последним победным поединком с ирландцем Кевином МАКБРАЙДОМ.

С 17 июля начнутся спарринги. Спортсмен подчеркивает, что все идет по плану и проблем со здоровьем у него нет. В Польшу Т.АДАМЕК прибудет 2 сентября, за 8 дней до боя с В.КЛИЧКО.