Мадридский "Реал" подтвердил увольнение Фабио Каппелло, который недавно привел команду к 30-му титулу в чемпионате Испании по футболу.

"Это было трудное решение, но мы не думаем, что Фабио Капелло - именно тот человек, который должен вести наш клуб в направлении, которое мы считаем верным", - как передает Reuters, сказал спортивный директор "Реала" Предраг Миятович.

Имя нового наставника пока не названо. По словам Миятовича, рассматриваются несколько кандидатур.

"Реал" не в первый раз расстается с главным тренером, приведшим клуб к успеху. Так было в 1998-м году, когда Юпп Хейнкес был уволен после победы в Лиге чемпионов. А Висенте Дель Боске не спасли даже два чемпионских титула в Испании и столько же в Лиге чемпионов за четыре сезона.