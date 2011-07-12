Машина телевизионщиков завалила велосипедистов на Тур де Франс (видео)
За 38 километров до финиша
Машина съемочной группы одного из французских телеканалов сбила двух велосипедистов на знаменитой велогонке "Тур де Франс". Инцидент произошел накануне во время 9-го этапа гонки за 38 километров до финиша, сообщает newsru со ссылкой на Auto Evolution.
Водитель решил обогнать велосипедистов, ушедших в отрыв, нерасчетливо взял вправо и ударил правым бортом гонщика команды "Скай" Хуана Флечу. В результате тот отлетел на несколько метров в сторону, сбив одного из партнеров по отрыву - Худерланда из команды "Вакансолейл". Как передает "Советский спорт", после того, как подъехали технички, велосипедисты все-таки сумели продолжить гонку.
"Тур де Франс" - самая престижная велогонка мира, состоящая из 21 этапа, на каждый из которых выделяется один день. Общая протяженность трассы составляет от 3000 до 4000 километров, ежегодно протяженность этапов изменяется.