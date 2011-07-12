Машина телевизионщиков завалила велосипедистов на Тур де Франс (видео)

Машина съемочной группы одного из французских телеканалов сбила двух велосипедистов на знаменитой велогонке "Тур де Франс". Инцидент произошел накануне во время 9-го этапа гонки за 38 километров до финиша, сообщает newsru со ссылкой на Auto Evolution.

Водитель решил обогнать велосипедистов, ушедших в отрыв, нерасчетливо взял вправо и ударил правым бортом гонщика команды "Скай" Хуана Флечу. В результате тот отлетел на несколько метров в сторону, сбив одного из партнеров по отрыву - Худерланда из команды "Вакансолейл". Как передает "Советский спорт", после того, как подъехали технички, велосипедисты все-таки сумели продолжить гонку.

"Тур де Франс" - самая престижная велогонка мира, состоящая из 21 этапа, на каждый из которых выделяется один день. Общая протяженность трассы составляет от 3000 до 4000 километров, ежегодно протяженность этапов изменяется.