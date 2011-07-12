Блохин: мне очень нужны украинцы

Тренер сборной Украины Олег Блохин поделился впечатлениями о старте чемпионата Украины. Тренера смущает тот факт, что не увеличен лимит на легионеров.

"Качество нашего чемпионата - это, конечно, хорошо, но не забывайте, что у меня немного другие критерии оценки. Ведь мне украинцы нужны! И очень нужны, кровь из носу! А в этом отношении у нас ничего не поменялось. Лимит на легионеров остался тем же - семь душ на команду", - сказал Блохин.

Также Олег Владимирович удивлен тем, что Исполком ФФУ отменил правило, по которому футболисты-легионеры, которые сменили гражданство на украинское, но не могут играть за сборную Украины, теперь не будут считаться легионерами.

"Честно говоря, надеялся, что реформу пересмотрят. Какой смысл исключать из числа легионеров людей, которые даже теоретически не могут быть заиграны за главную команду страны? Кроме того, для меня всегда было загадкой: почему у игроков, которые получили паспорт гражданина Украины, не отбирают паспорт родного государства? Насколько я знаю, наша конституция полностью исключает возможность двойного гражданства", - заявил Блохин.

Блохин не перестает удивляться и тому, что он был вынужден вмешаться в формирование календаря Премьер-лиги.

"В моей практике это было впервые! Как объяснили, альтернативный вариант календаря перед глазами сотрудников УФПЛ появился буквально за пять минут до утверждения, и они просто не успели его обсудить. Вот мне и пришлось набирать некоторые номера. Хорошо хоть дозвонился Юрию Семину, ну и Семен Альтман, само собой, находился недалеко", - говорит рулевой сборной.

Напомним, что сборная Украины в подготовке к Евро-2012 сыграет еще 10 матчей - семь игр в 2011 году и три встречи в 2012 году.

ТСН